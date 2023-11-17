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Küçükçekmece'de patlama oldu! İstanbul Valiliği duyurdu: 1 kişi öldü, yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

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 Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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