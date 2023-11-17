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Bolu'da 5 iş yerine kumar baskını: 23 kişiye ceza kesildi!

Bolu'da 5 iş yerine kumar baskını: 23 kişiye ceza kesildi!

Bolu’da polis ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen 5 iş yerine operasyon düzenlendi. 15 bin 550 lira para ele geçirilirken, 23 şahsa 93 bin 265 lira idari yaptırım uygulandı.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ay boyunca kumar oynanan iş yerlerine yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından tespit edilen 5 iş yerine farklı zamanlarda operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde 5 iş yerinde toplamda kumarda kullanıldığı tespit edilen 15 bin 550 lira para ele geçirildi. Ayrıca kumar oynayan ve oynatan 23 kişiye ise 93 bin 265 lira para cezası kesildi.

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