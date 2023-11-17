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Süper Kupa nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Suudi Arabistan açıklaması

Süper Kupa nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Suudi Arabistan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçına ilişkin, "Ağustos ayında, iki finalist tarafa da sorarak, bu maçı yurtdışında oynama konusunda rızalarını aldık. Suudi Arabistan'a sadece gelir kaynakları için değil, Türk futbolunun menfaatleri için gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finaline ilişkin, "Ağustos ayında, iki finalist tarafa da sorarak, bu maçı yurtdışında oynama konusunda rızalarını aldık. Ve muhtelif ülkelerle görüşmeye başladık. Suudi Arabistan; transfer ettiği oyuncular, futbola yapılan yatırım, İtalya ve İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin finallerine ev sahipliği yapma stratejileri gereği, hem maddi olarak hem de toplam seyredilebilirlik oranı olarak büyük bir atılım içerisine girdi." ifadelerini kullandı. 

"Bu vizyoner açılımın ilk adımı"

Sabah'a konuşan Büyükekşi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarını coşkuyla global arenada da bizlerle birlikte yaşatabilmek amacıyla Süper Kupa'yı, aralık ayında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı; Ocak 2024'te ise İtalya ve İspanya Kral Kupalarını düzenleyecek olan, en cazip teklifi yapan Suudi Arabistan'da düzenleme kararı aldık. Bunu her iki kulübümüzle de istişare ederek yaptık. Bazı sosyal medya kanallarında söylediklerimiz çarpıtılarak fevkalade yanlış bir algı servis edilse de, bu vizyoner bir açılımın ilk adımı. Oraya sadece gelir kaynakları için değil, Türk futbolunun menfaatleri için gidiyoruz. Hedefimiz, Türk futbol takımlarını da dünya vitrinine çıkarıp onların da küresel arenada markalarına, oyuncularına katkı sağlamak." dedi.

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