Yurtdışına kaçacakken yakalandı! 27 yıl hapis cezası var!

Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan 1 şüphelinin uyuşturucu tacirliğinden ve yaralama gibi suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Abone ol

Edirne’nin Meriç ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsı yurtdışına yasadışı yolarla kaçmaya çalışırken yakaladı. Yapılan kimlik tespitinde şüpheli şahsın, uyuşturucu madde ticareti yapma, bıçak ile benzeri kesici aletleri izinsiz olarak satın alma, üstünde bıçak taşıma, gece vakti yol kesmek suretiyle konut ve işlerinden yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve basit yaralama suçlarından aranması olduğu öğrenildi.

Ayrıca, şüphelinin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.