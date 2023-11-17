BIST 7.839
DOLAR 28,69
EURO 31,21
ALTIN 1.831,28
HABER /  SPOR

Everton'a büyük ceza! Takımın 10 puanı silindi!

Everton'a büyük ceza! Takımın 10 puanı silindi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı.

Abone ol

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Everton'a 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezanın verildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde, Everton'ın ilgili dönemde 124,5 milyon sterlin zarar ettiğini kabul ettiği, izin verilen limitin ise 105 milyon sterlin olduğu vurgulandı.

Everton'dan yapılan açıklamada ise verilen cezadan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşandığı, karara itiraz edileceği kaydedildi.

Ceza öncesinde ligde 14 puanla 14. sırada yer alan Everton, 4 puanla küme düşme hattı 19. sıraya kadar geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Kupa nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Suudi Arabistan açıklaması
Süper Kupa nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Suudi Arabistan açıklaması
Yurtdışına kaçacakken yakalandı! 27 yıl hapis cezası var!
Yurtdışına kaçacakken yakalandı! 27 yıl hapis cezası var!
Yıldız Holding Geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü Cumhuriyetin 100. yılı coşkusuyla kutladı
Yıldız Holding Geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü Cumhuriyetin 100. yılı coşkusuyla kutladı
Uzaklaştırma kararı korumadı! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
Uzaklaştırma kararı korumadı! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
Küçükçekmece'de patlama oldu! İstanbul Valiliği duyurdu: 1 kişi öldü, yaralılar var
Küçükçekmece'de patlama oldu! İstanbul Valiliği duyurdu: 1 kişi öldü, yaralılar var
Bolu'da 5 iş yerine kumar baskını: 23 kişiye ceza kesildi!
Bolu'da 5 iş yerine kumar baskını: 23 kişiye ceza kesildi!
Real Madrid'de Camavinga sakatlandı
Real Madrid'de Camavinga sakatlandı
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!
Antibiyotik kullanımı hakkında uzman uyarısı!
Antibiyotik kullanımı hakkında uzman uyarısı!
Meteorolojiden Muğla’ya fırtına uyarısı!
Meteorolojiden Muğla’ya fırtına uyarısı!
Ahmet Nur Çebi'den, "25 milyon Euro" iddialarına cevap
Ahmet Nur Çebi'den, "25 milyon Euro" iddialarına cevap
Korkuluğun üzerinden atlamaya çalıştı, demir koluna saplandı!
Korkuluğun üzerinden atlamaya çalıştı, demir koluna saplandı!