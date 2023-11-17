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Çanakkale'de 60 yıllık gelenek

Çanakkale'de 60 yıllık gelenek

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Karamusalar köyünde 60 yıldır sürdürülen gelenek çerçevesinde her Cuma bulgur pilavı ikramında bulunuluyor. Lapseki ilçesinin Karamusalar köyünde her Cuma günü bulgur pilavı ikramında bulunuluyor. Köyde 60 yıldır sürdürülen gelenekte kadınlar sabah saatlerinde hazırlamaya başladıkları etli bulgur pilavını vatandaşlara dağıtıyor. Cuma namazından sonra cemaate de ikram edilen bulgur pilavı ayran ile servis ediliyor.

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Köy Muhtarı Aydın Engin, diğer köylerden gelenlerin de bu ikrama ilgi gösterdiğini söyledi. Geleneklerinin yarım asırdır devam ettiğini belirten Engin, "Karamusalar köyünde yaşayan kadınlarımız 60 yıldır her hafta sırası geleni ziyaret ederek ikramlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim okur.

60 yıldır ikram ediliyor

60 yıldan bu yana etli bulgur pilavı ve ayran ikramıyla devam ediyor. Kadınlara evlerde, erkeklere de cuma namazı çıkışında köy kahvehanesinde ikram yapılıyor. Yüzlerce vatandaşımız cuma günleri pilav yemeye geliyor. Bu geleneğe bir hafta olsun ara verilmedi" dedi.

Etkinliğe Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, çevre köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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