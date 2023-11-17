BIST 7.843
DOLAR 28,69
EURO 31,22
ALTIN 1.831,46
HABER /  GÜNCEL

Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı

Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı

Erzincan’da yutma kuryeleri ile birlikte uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 14 kişi tutuklandı.

Abone ol

Uyuşturucuya geçit vermeyen Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yutma yöntemi kullanarak uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 6 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde toplam; kilo ıı, kilo ele geçirerek 8 yabancı uyruklu şahıs yutma kuryesi olarak yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Aynı zamanda kuryeleri organize eden şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda, E.H, G.M.S, H.Ç, Z.J, M.K ve S.P isimli 6 şahıs (organizatör) yakalanarak tutuklandı.
Dosya kapsamında yutma kuryeleri ile birlikte toplam Erzincan Cezaevine teslim edildi.  Uyuşturucu suçları ile etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD Aydın için sarı kod verdi!
AFAD Aydın için sarı kod verdi!
Dezenformasyon Uzmanı Jones, İsrail'in paylaştığı görüntüleri yorumladı: Lise tiyatrosu
Dezenformasyon Uzmanı Jones, İsrail'in paylaştığı görüntüleri yorumladı: Lise tiyatrosu
Everton'a büyük ceza! Takımın 10 puanı silindi!
Everton'a büyük ceza! Takımın 10 puanı silindi!
Süper Kupa nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Suudi Arabistan açıklaması
Süper Kupa nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Suudi Arabistan açıklaması
Yurtdışına kaçacakken yakalandı! 27 yıl hapis cezası var!
Yurtdışına kaçacakken yakalandı! 27 yıl hapis cezası var!
Yıldız Holding Geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü Cumhuriyetin 100. yılı coşkusuyla kutladı
Yıldız Holding Geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nü Cumhuriyetin 100. yılı coşkusuyla kutladı
Uzaklaştırma kararı korumadı! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
Uzaklaştırma kararı korumadı! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
Küçükçekmece'de patlama oldu! İstanbul Valiliği duyurdu: 1 kişi öldü, yaralılar var
Küçükçekmece'de patlama oldu! İstanbul Valiliği duyurdu: 1 kişi öldü, yaralılar var
Bolu'da 5 iş yerine kumar baskını: 23 kişiye ceza kesildi!
Bolu'da 5 iş yerine kumar baskını: 23 kişiye ceza kesildi!
Real Madrid'de Camavinga sakatlandı
Real Madrid'de Camavinga sakatlandı
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!
Antibiyotik kullanımı hakkında uzman uyarısı!
Antibiyotik kullanımı hakkında uzman uyarısı!