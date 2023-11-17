AFAD Aydın için sarı kod verdi!

Aydın’da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle AFAD’dan sarı kod uyarısı yapıldı.

Abone ol

Aydın'ın merkez ve batı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) aralarında Aydın’ın da bulunduğu 26 il için sarı kod uyarısı yaptı. Şiddetli sağanak yağışın 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren etkili olması beklenirken, Aydın’ın merkez ve batı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerinden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, sabah saatlerinden itibaren ise kuzey-kuzeybatı yönlerden saatte 50 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFAD tarafından Aydın’a sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşların ani sel, su baskınlarına, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba veya baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

AFAD Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 29 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” ifadeleri yer aldı.