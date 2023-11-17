AB Komisyonu sözcüsü Stano'dan İsrail mağdur tarafta açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Ukrayna ile İsrail arasında benzerlik kurarak, her ikisinin de mağdur taraf olduğunu ve kendini savunmak zorunda kaldığını öne sürdü.

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Stano, günlük basın toplantısında bir gazetecinin "AB'nin ortak duruşunun aksine Fransa, Belçika, İspanya liderlerinin ateşkes çağrısı yaptığı, İsrail'in saldırılarının orantısız olduğu gibi söylemleri mevcutken, AB'nin neden 'çekingen' davrandığı, Ukrayna'daki duruma sesini yükseltirken Gazze'yle ilgili sessiz kaldığı" yönündeki sorusunu yanıtladı.

Peter Stano, "Biz utangaç değiliz. Biz aslında çok ilkeliyiz. Her zaman hakların, özgürlüklerin ve ilkelerin savunulması adına sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

Sözcü, şöyle devam etti:

"Gazze'de olup bitenler ile Ukrayna'da olup bitenler arasında herhangi bir karşılaştırma yapmak kesinlikle anlamsızdır. Gazze ile Ukrayna arasındaki tek paralellik, hem Ukrayna'nın hem de İsrail'in sebepsiz yere küstahça, yasa dışı bir saldırının kurbanı olması ve kendilerini savunmaya ihtiyaç duymalarıdır. Bu ikisi arasında kurulabilecek başka bir benzerlik ya kasıtlı yanlış bilgilendirme girişimine ya da bilgi eksikliğine dayanıyor."

AB yönetimi İsrail'in Gazze'de 11 bini aşkın sivili öldürmesine rağmen hala ateşkes çağrısında bulunmak konusunda dahi uzlaşma sağlayamadığı için eleştiriliyor.