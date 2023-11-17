İsrail, Batı Şeria'daki mülteci kampını bastı! Hastane kuşatıldı, 4 mahalleye buradan gidin' bildirisi atıldı

İSRAİL, Gazze'deki katliamlarına devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi. Cenin mülteci kampındaki hastaneyi kuşatan İsrail askerleri, sağlık çalışanlarını tutukladı. Gazze'nin güneyindeki 4 mahallede "güvenliğiniz için burayı terk edin" bildirisi dağıtıldı.

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca İsrail askeri aracı, buldozerlerin eşliğinde Cenin kenti ve mülteci kampına baskın yaptı.

İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı. İsrail ordusuna ait helikopterler ve dronların uçuşu sırasında kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı. Baskına karşı çıkan Filistinliler gerçek mermilerle vuruldu.

Batı Şeria'da 197 Filistinli öldürüldü

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

08:27 Gazze'deki 4 kasaba için uyarı: Evlerinizi terk edin

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki en büyük kent olan Han Yunus'taki bazı mahallelerde oturanlara evlerini terk edip sığınaklara gitmeleri uyarısını yaptı. İsrail ordusunun dağıttığı duyurularda şunlar yazıyor: "Güvenliğiniz için oturduğunuz yeri acilen terk etmeniz ve sığınaklara gitmeniz gerekmektedir. Teröristlerin yakınında olan herkesin hayatı tehlikede olacaktır. Teröristler tarafından kullanılan tüm evler hedef alınacaktır."

07:50 İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: Hastane kuşatıldı

İsrail askerleri gece Cenin kent merkezine ve mülteci kampına baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. Bu sabah yaklaşık 80 İsrail askerinin İbn Sina Hastanesi'ni kuşattığı öğrenildi. Hastanadeki sağlık görevlilerinden teslim olmaları istendi, avluda arama yapıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının elleri havada dışarı çıktığı görülürken Aljazeera bazı doktorların hastaneyi terk etmeyi reddettiğini bildirdi. Filistin haber ajansı Wafa ise iki sağlık çalışanının tutuklandığını duyurdu.

05:00 Mülteci kampı bombalandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına da gece boyu saldırıları sürdü. İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı. İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.