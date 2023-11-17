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Ülkede salgın alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi

Ülkede salgın alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi

Zimbabve'nin başkenti Harare'de kolera salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Harare Belediye Başkanı Ian Makone, başkent çevresinde artan kolera vakaları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Makone, bu salgının, 2008'de Zimbabve'de 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınıyla benzerlik taşıdığını ifade etti.

Ülkede kolera salgını

Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta patlak veren salgında 14 Kasım'a kadar 7 bin 398 şüpheli kolera vakası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu salgında en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin de hastanede tedavi altında alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2008'de 100 binden fazla kolera vakasının kaydedildiği büyük salgında, en az 4 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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