Kaza yapan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, lüks aracıyla yol kenarındaki su kanalına girerek kaza yapan otomobilin sürücüsü ekiplere haber vermeden olay yerinden ayrıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Belediye Plajlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ismi öğrenilemeyen sürücü 34 AGM 47 plakalı idaresindeki Mercedes marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza yapan sürücünün otomobili bırakıp olay yerini terk ettiği öğrenildi. Polis, sürücüye ulaşabilmek için olay yerinde çalışma başlattı. Çevredekilerin iddiasına göre su kanalına giren otomobilden çıkan bir kişi başka bir araçla olay yerinden ayrıldı.