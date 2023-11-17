BIST 7.853
DOLAR 28,69
EURO 31,26
ALTIN 1.827,24
HABER /  DÜNYA

Finlandiya, Rusya ile tüm sınırını kapatmaya hazır

Finlandiya, Rusya ile tüm sınırını kapatmaya hazır

Finlandiya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Riikka Purra, dün alınan Rusya sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olmaması halinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Abone ol

Finlandiya'da yayın yapan Yle TV1 televizyon kanalındaki A-Talk programına katılan Purra, "Kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olamaması halinde bir sonraki adımı atmak için çok düşük bir eşiğimiz var. O adım da tüm doğu sınırını kapatmak ve sığınma taleplerini doğu sınırından uzakta yoğunlaştırmak." ifadesini kullandı.

Finlandiya, ülkeye yönelik sığınmacı akınını durdurmak için Rusya ile olan sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü 18 Kasım itibarıyla kapatma kararı almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den HÜRJET ve KAAN'a kadar Eurofighter Typhoon formülü
Türkiye'den HÜRJET ve KAAN'a kadar Eurofighter Typhoon formülü
İspanyol basını: Fenerbahçe'den Arda Güler için kiralama teklifi!
İspanyol basını: Fenerbahçe'den Arda Güler için kiralama teklifi!
İsrail'de halkın, Netanyahu'nun yerine istediği isim: Yossi Cohen
İsrail'de halkın, Netanyahu'nun yerine istediği isim: Yossi Cohen
Aydın'da 2 kasten öldürme şüphelisi polis ekiplerince yakalandı
Aydın'da 2 kasten öldürme şüphelisi polis ekiplerince yakalandı
Adıyaman Besni'de 6,5 ton pamuk yandı
Adıyaman Besni'de 6,5 ton pamuk yandı
Kaza yapan otomobil terk edilmiş halde bulundu
Kaza yapan otomobil terk edilmiş halde bulundu
Sakla beni dizisi çocuk sahnesi tepki çekmişti RTÜK Star'ı affetmedi
Sakla beni dizisi çocuk sahnesi tepki çekmişti RTÜK Star'ı affetmedi
Arkadaşını tabancayla öldüren şüpheli yakalandı
Arkadaşını tabancayla öldüren şüpheli yakalandı
Milli eskrimci Emir Karagülle, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı
Milli eskrimci Emir Karagülle, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı
Ülkede salgın alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi
Ülkede salgın alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi
Bartın'da çıkan yangında 2 ev kül oldu
Bartın'da çıkan yangında 2 ev kül oldu
Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf oldu!
Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf oldu!