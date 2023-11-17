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Ali Koç'u dava eden MHK Başkanı'yla ilgili Fenerbahçe'den yanıt

Ali Koç'u dava eden MHK Başkanı'yla ilgili Fenerbahçe'den yanıt

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç hakkında MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun avukatı Yusuf Garip'in suç duyurusunda bulunmasına karşın, kendisinin de davacı olarak MHK başkanlığıından istifa etmesinin daha etik olacağını belirtti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK ve hakemlere yönelik eleştirileri sonrası hem geçen ay, hem de bu ay PFDK'ya sevk edilmiş, iki sevk sonrasında da 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası almıştı.

Bu gelişmelerin ardından MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da Başkan Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MHK Başkanı dava ettiyse, önce istifa etmeli"

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla Başkanımız Ali Y. Koç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendik.

Bu konudaki görüşlerimizi aşağıdaki açıklama ile kamuoyuna paylaşmak istiyoruz.

MHK Başkanı’nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz.

Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım;

Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK’dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır.

Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile adil, şeffaf ve tarafsız olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin, Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
"TFF Başkanıbuna onay verdi mi?"

Bu noktada kamuoyu önünde şu soruları sormak istiyoruz;

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin,

MHK Başkanının Başkanımız Ali Y. Koç’a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır?

MHK Başkanının, herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde, yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir?

Ayrıca ilgili haber vesilesiyle kamuoyuna yansıyan, suç duyurusunda yer alan aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğinin tüm kamuoyu önünde açıklanmasını rica ediyoruz:

Hal böyle iken şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikârdır.

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