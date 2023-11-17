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Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ile berabere kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı, Slovenya ile berabere kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuk ettiği Slovenya ile karşılaştığı hazırlık maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'yı ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Adrian Zeljkovic'in golüyle öne geçen Slovenya'ya Türkiye, 81. dakikada Metehan Altunbaş ile karşılık verdi.

Son dakikaları karşılıklı ataklar ile geçen karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

Sıradaki rakip Norveç

Ay-Yıldızlılar 21 Kasım'da UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç'i konuk edecek.

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