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Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi

Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi

Aksaray'da evde tartıştığı abisini bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk, sağlık kontrolünden geçirildiği hastanede basın mensuplarına, “Canım istedi, kafam esti bıçakladım” dedi.

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Olay gece yarısı Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarında bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Mert A. (19) ile kardeşi Y.A. (14) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Y.A. mutfaktan aldığı bıçakla abisi Furkan Mert A.'yı kolundan bıçakladı. Aile büyüklerinin araya girmesi ile kavga son bulurken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ağabey ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, abisini bıçaklayan çocuk olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye gelen Yiğit A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının “Kardeşini neden bıçakladın?” sorusuna, “Canım istedi ondan bıçakladım. Aynen öyle kafam esti ondan bıçakladım. Buda sizi hiç alakadar etmez” dedi. Öte yandan yaralı ağabey ise sedye üzerinde yarasını unutup basın mensuplarına, “Çekme. Hepinizden şikayetçi olacağım. Yayınla, sövdüklerimi de yayınla. Memnun olursun, hoşuna gider” diyerek tepki gösterdi.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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