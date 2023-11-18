Kırgızistan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali

Kırgızistan'da başlayan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin Jüri Başkanlığını Altın Ayı Ödüllü Yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlendi.

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Başkent Bişkek'te 17-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali açılış töreniyle başladı.

Festival, bu yıl 12 Aralık'ta doğumunun 95'inci yılı olacak dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a atfedildi.

Festivalin Jüri Başkanlığını Altın Ayı Ödüllü Yönetmen Kaplanoğlu üstlendi.

Kaplanoğlu, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayatında ilk okuduğu eserin Cengiz Aytmatov'a ait olduğunu söyledi.

Jüri üyeleriyle birlikte Aytmatov'un mezarını ziyaret ettiklerini aktaran Kaplanoğlu, "Aytmatov'un ruhu şad olsun. Aytmatov, bir Türk'ün sesini bir Kırgız'ın sesini evrenselliğe ulaştırmış büyük bir yazardır." diye konuştu.

Kaplanoğlu, konuşmasında Filistin halkının soykırıma uğradığını belirterek, "Dualarınız onlarla beraber olsun" ifadesini kullandı.

"Festival'in onur konuğu Türkan Şoray'a çok teşekkür ediyorum"

AK Parti 26-27. Dönem Ordu Milletvekili, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın başkanlık ettiği heyetle 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'ne konuk olarak katıldıklarını söyledi.

Gündoğdu, Festivalin onur konuğunun Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray olduğunu belirterek, "Ben Türkiye'nin sultanı Türkan Şoray'a bu festivale katıldığı için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şoray'ın Kırgızistan ziyaretinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gündoğdu, Şoray'ın yazar Cengiz Aytmatov'un evini ve mezarını ziyaret edeceğini anımsattı.

Festivale konuk olarak katılan oyuncu Esra Gezginci de "Kırgız kardeşlerimizi burada görmekten ve kaynaşmaktan çok mutluyum." dedi.

Festivaldeki etkinlikler

Kaplanoğlu'nun başkanlığını üstlendiği festivalin jüri üyeliğini Singapur'dan Philipp Chea, Romanya'dan Elena Dulgeru, Güney Kore'den Park Sun-young ve Kırgızistan'dan Gülsara Ajibekova yer aldı.

Uluslararası ve milli kategorilerde geçecek festivalde 18 uzun metrajlı film yarışacak.

Festivalde, Aytmatov'un eserlerinden uyarlanan filmlerin retrospektif gösterimleri yapılacak.

Ayrıca festival kapsamında "Aytmatov ve Sinema" konulu forum da düzenlenecek.

Festival kapsamında, yapay zeka ve sinema, oyunculuk, sanal gerçeklik ve sinema, dağıtım pazarının modern koşulları başlıklı söyleşiler yapılacak.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "Türk Film Haftası" törenle başlayacak.

Orta Asyalı film yapımcılarına özel sunumlar organize edilecek.