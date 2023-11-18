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Acun Ilıcalı'dan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Kasımpaşa tesislerini gezmesinin ardından Süper Lig ekibini de satın alacağı iddia edilmişti. Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada tesisleşme adına Kasımpaşa'yı örnek aldığını ve bu nedenle tesisleri gezdiğini belirtti.

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Yatırım yaptığı İrlanda kulübü Shelbourne ile ilişkisini sonlandıran Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den Kasımpaşa'yı satın alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş insanı yaptığı açıklamayla Kasımpaşa'nın tesisleşmesini örnek almak için kulübü gezdiğini belirtti.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa tesislerini ve sevgili Fatih Saraç'ı ziyaret etme amacım, futbola yatırım yaparken tesisleşme adına örnek almamız gereken bir kompleks olması. Açıkçası hayran olunmaması mümkün olmayan olağan üstü bir tesis, bu büyük vizyonundan dolayı Turgay Ciner'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bu yatırımı parlak görmüyorum"

Ilıcalı, Süper Lig'de kulüp satın alma fikriyle ilgili olarak daha önce, "Futbol yatırımını bir proje olarak yurt dışında değerlendirdiğini belirten Acun Ilıcalı, " Türkiye'de Fenerbahçe taraftayım ve futbolun oldukça içindeyim. Yaptığım yatırımlar şu an için yurt dışında. Türkiye'de bir yatırıma doğrudan hayır diyemem ama şu an için Türkiye'de bu yatırımı çok parlak göremiyorum" demişti.

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