Cem Yılmaz sahneyi terk etti, gerçek sonradan ortaya çıktı
|
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son gösterisinde seyircilere ‘hoş geldiniz CHP'liler’ dediği, sonrasında ise seyircilerden gelen tepkiler üzerine sahneyi terk ettiği iddia edilmişti. Ancak gösteride bulunan başka bir seyirci işin aslını açıkladı.
Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.
17
"HOŞ GELDİNİZ CHP'LİLER" SÖZÜNE KIZDILAR İDDİASI
İzleyicilerin "Hoş geldiniz CHP'liler" diyen Yılmaz'a tepki gösterdiği ve komedyenin de sahneyi terk ettiği iddia edildi ancak gerçek başka çıktı.
27
"BU İŞ ŞOVA DÖNDÜ DEYİP" KULİSE GEÇTİ
Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini sosyal medyada şu ifadelerle anlattı;
37
"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı.
47