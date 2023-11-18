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Ara tatil hediyesi tiyatro etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Ara tatil hediyesi tiyatro etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ara tatil hediyesi olarak sunulan 4 günlük ücretsiz tiyatro etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

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Van Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 5 günlük birinci dönem ara tatilinde bir birinden güzel çocuk oyunlarını öğrencilerle buluşturdu. 13 Kasım Pazartesi günü "Çizmeli Kedi" tiyatro oyunu ile start alan etkinlikler, 14 Kasım Salı günü "Martı ile Kedi", 15 Kasım Çarşamba günü "Canım Arkadaşım" ve 16 Kasım Perşembe günü "Kayıp Masallar" isimli çocuk oyunları ile tamamlandı. Günlük 1 seans olarak planlanan tiyatro etkinlikleri, yoğun katılım nedeniyle ilk gün 2 seans, ikinci gün 3 seans, üçüncü ve dördüncü gün ise 4 seans olarak gerçekleşti. Her seansta yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı etkinliklere 5 binin üzerinde öğrenci katıldı. Düzenlenen ücretsiz tiyatro etkinlikleri ile ara tatillerini eğlenceli bir şekilde geçiren öğrenciler Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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