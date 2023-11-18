BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı, 621. maçına çıkacak!

A Milli Futbol Takımı, 621. maçına çıkacak!

Hazırlık maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 621. müsabakaya çıkacak.

Abone ol

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 280'i özel toplam 620 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 264'ü deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 847 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 620 karşılaşmanın 536'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 620 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Yüksekova dağları beyaza büründü
Yüksekova dağları beyaza büründü
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi
Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi
Kırgızistan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali
Kırgızistan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı
'Uluslararası uyuşturucu Karteli' Üsküdar’da yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
'Uluslararası uyuşturucu Karteli' Üsküdar’da yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı
Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi