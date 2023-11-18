BDDK, bir şirkete faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Abone ol

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'ye 27 Nisan'da çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 27.04.2023 tarih ve 10593 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."