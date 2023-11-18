BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL

Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi!

Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

Toplum sağlığı ile ülkenin geleceği olan gençleri korumaya kararlı olduklarına işaret eden Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokainin ele geçirildiğini aktardı.

Bolat, olayla ilgisi bulunan 10 kişinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alındığını bildirirken, "Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaş çaya yapılacak fark ödemesi belirlendi
Yaş çaya yapılacak fark ödemesi belirlendi
Kombiyi kapatan komşuya mahkeme yolu gözüktü
Kombiyi kapatan komşuya mahkeme yolu gözüktü
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı!
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı!
Acun Ilıcalı'dan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt
Acun Ilıcalı'dan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt
Kadıköy'de kaza! Gerçek olay yerinde ortaya çıkınca gözaltına alındı: Kardeşim beni kandırdı
Kadıköy'de kaza! Gerçek olay yerinde ortaya çıkınca gözaltına alındı: Kardeşim beni kandırdı
Ara tatil hediyesi tiyatro etkinlikleri yoğun ilgi gördü
Ara tatil hediyesi tiyatro etkinlikleri yoğun ilgi gördü
Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı!
Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı!
A Milli Futbol Takımı, 621. maçına çıkacak!
A Milli Futbol Takımı, 621. maçına çıkacak!
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Yüksekova dağları beyaza büründü
Yüksekova dağları beyaza büründü
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi
Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi