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Kombiyi kapatan komşuya mahkeme yolu gözüktü

Kombiyi kapatan komşuya mahkeme yolu gözüktü

Avukat Fırat Bilici, kış aylarında kombisini kapatan komşuya dava açılabileceğini belirtti. Avukat Fırat Bilici, kış aylarının gelmesiyle beraber alt komşunun kombisini kısması veya kapatması durumunda dava konusu olabileceğini belirtti. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan avukat Bilici, bu tarz uyuşmazlıkların son zamanlarda artmaya başladığını vurguladı.

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“Başkasının hakkında zarar verdiğinizde dava açılması gündeme gelebiliyor”
Alt komşunun kombisin kısması hususunda, üst komşunun hakkına zarar verildiğini ifade eden Bilici, “Özellikle kat maliyetlerinin son dönemdeki artışlarından kaynaklı olarak daha az kombi yakmak istemeleri, hatta hiç yakmak istememeleri gündeme gelebiliyor. Kat mülkiyeti kanuna tabii olarak uyuşmazlıklarda temel bir ilke var. Bu temel ilkede doğruluk ve başkasının hakkına zarar vermeme gibi nitelendirebiliriz. Bir başkasının hakkına zarar verdiğiniz anda bu konuda dava açılması gündeme gelebiliyor” dedi.
“Isınma ücreti alt komşudan talep edilebilir”
Şikayet durumunda öncelikli olarak arabuluculuğa gidildiğini anlaşılmazsa ısınma ücretinin bir kısmının alt komşudan talep edildiğini söyleyen Bilici, “Alt komşunuz kombisini yakmadığı zaman, kat mülkiyeti gereğince öncelikle arabuluculuğa başvuru yapılıyor. Arabuluculukta da bu eyleme son verilmesi isteniyor. Tabi burada uyuşmazlık son bulur veya bulmaz en nihayetinde dava konusu olabiliyor. Burada şahsa, kombinin yakılmaması durumunda bir zarara uğradıysa, bu zarar da örnek verilecek olursa kombi yakılmadığı için daha fazla fatura ödemiş olabilir yani bin lira ödeyecekken bin 500 lira ödemiş olabilir. Bu aradaki farkın talebini alt komşudan talep edebiliyorlar. Uyuşmazlıklar bu şekilde sonlanabiliyor” ifadelerine yer verdi.
“Yargı, üşüyen kesimin yanında”
Yargının üşüyen kesimin yanında olduğunu söyleyen Bilici, “Yargı burada iyi niyet kuralları gereğince yakması gereken, orayı boş bırakmaması gereken, normal şartlarda meskenlerde oturması gerekenlerin yanında oluyor, yani apartmandaki çoğunluğun yanında oluyor. Kısacası üşüyen kesimin yanında olur diyebiliriz” diye konuştu.
Bilici, Yargıtay’da bu konulardaki dosya sayılarının da arttığını ifade ederek sözlerini noktaladı.

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