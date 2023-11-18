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Hizbullah, İsrail’e ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail’e ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurdu

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait insansız hava aracını (İHA) sınırda füzeyle düşürdüğünü duyurdu.

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Hizbullah, İsrail ordusu ile 8 Ekim’den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gelişmeler hakkında, yazılı açıklama yaptı.

İsrail'e ait "Elbit Hermes 450" tipi bir İHA’nın karadan havaya füzeyle vurularak, düşürüldüğü belirtilen açıklamada, İHA’nın Lübnan’daki sınır bölgesi Celil’e düştüğü kaydedildi.

Hizbullah'ın İsrail güçleri ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda düşürdüğü İsrail'e ait İHA sayısı 3’e yükseldi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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