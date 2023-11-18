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Domateste güz hasadı başladı ama üretici memnun değil!

Domateste güz hasadı başladı ama üretici memnun değil!

Türkiye'de gerek konumu, gerekse iklimi nedeniyle kış aylarında son turfanda domates yetiştirilen nadir yerlerden olan Datça’da, güz domatesi hasadı başlarken, düşüşe geçen domates fiyatları üreticiyi memnun etmedi.

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İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla birçok ürün çeşidinin yetiştirilebildiği Muğla'nın Datça ilçesinde güz domatesi hasadı başladı. Son turfanda üretimi yapılan yerlerden olan Datça'nın Kızlan Mahallesin'de de üreticileri hasat telaşı sararken, düşüşe geçen domates fiyatları üreticileri tedirgin etti. Sezon başında kasası 250 TL'yi bulan domates fiyatlarının şimdilerde 150 TL'ye kadar düştüğünü ifade eden üreticilerden Necati İlhan, bu hasat dönemindeki rekolte ve fiyatların memnun etmediğini belirtti.

Artan maliyetler ve düşen domates fiyatları sebebiyle para kazanamayacak duruma geldiklerini ifade eden İlhan; "Sezon bu sene başta iyiydi ve kasası 250 TL'ye satıldı ama şu anda kasa olarak 150 - 160 TL'ye kadar düştü. Bu durum para kazandırmaz, sadece masrafını çıkarır. Artan maliyetler sebebiyle de zarar ediyoruz. Fiyatlar önce iyiydi. Bu fiyatlardan gitsek domates para kazandırırdı ama fiyatlar düştü. Şu anda zarar ediyoruz" dedi.

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