Alman Bild gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin-İsrail sözlerine 'skandal' dedi

Berlin'de resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Başbakan Olaf Scholz'un gözlerine bakarak “Borçluluk psikolojisi içinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum, bizim İsrail’e borcumuz yok." dedi. Erdoğan'ın sözleri İsrail güdümlü Alman medyasında rahatsızlığa neden oldu. Bild gazetesi manşetten Erdoğan'ı hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısına İsrail ve Hamas sözleri damga vurdu.

Soru cevap kısmındı bir Alman muhabir, Erdoğan'ın Hamas'ı kurtuluş örgütü olarak görmesinin Almanya ve NATO ittifakı ülkelerce rahatsızlık yarattığını iddia etti.

Gazze'de 12 bin sivilin öldürüldüğü saldırılar için muhabirin Erdoğan'a "İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına neden 'soykırım' diyorsunuz?" sözleri tepki çekti.

Erdoğan, "Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim" diye yanıt verdi.

Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe dikkat çeken Erdoğan, "Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok" dedi.

"Yatıyorlar kalkıyorlar Hamas"

Açık ve net konuşmayı sevdiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibarıyla malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas... Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi?"

Erdoğan'ın gerçekleri Alman Başbakan ve dünya kamuoyunun gözleri önünde dile getirmesi Alman medyasını kızdırdı.

Bu sözlerden rahatsız olan Alman Bild gazetesi Erdoğan'ı hedef gösterdi. Haddini aşan Bild, Başkan Erdoğan'ın sözlerini "Skandal" olarak niteledi.

Erdoğan'ın sözleri dünya basınında

İngiliz The Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik uygulanan soykırıma atıfta bulunduğunu belirterek, "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

"Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi"

Fransız Le Figaro gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını "Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi" şeklinde haberine yansıttı.

İsrail'de de manşet oldu

İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hastaneleri vurmak, çocukları öldürmek Tevrat'ta yok, yapamazsınız" sözlerine de haberinde yer verdi

"Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi"

Yunan Naftemporiki gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz ile toplantısını "Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi: "İsrail'e karşı hiçbir suçumuz yok, özgürce konuşabiliriz." şeklinde servis etti.

Eurofighter'lar konusuna ise gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Başka ülkeler de üretiyor, biz başka yerden de satın alabiliriz." cümlesiyle yer verdi.