Aydın'da Sesler ve Yüzler resim sergisi kapılarını açtı

Ada Modern Sanat Galerisi, ressam Sema Barlas’ın ‘Sesler ve Yüzler’ adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Barlas'ın son dönemde yaptığı resimlerinden oluşan sergi, 10 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.

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Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde açıldığı günden bu yana kenti sanatın usta isimleri ile buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi’nin konuğu kadın duyarlılığı ve insan imgeleriyle tanınan usta ressam Sema Barlas oldu. Barlas’ın ‘Sesler ve Yüzler’ isimli sergisinin açılışı için Ada Modern Sanat Galerisi’nde kokteyl düzenlendi. Serginin açılışında konuşan Ada Modern Sanat Galerisi Sanat Direktörü ve KUSAV Başkanı Levent Köylü; "Ada Modern Sanat Galerisi’nde değerli bir sanatçımız olan Sema Barlas’ı ağırlıyoruz. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde sanat hayatını sürdürmekte olan Ada Modern Sanat Galerisi açıldığı günden bu yana çok değerli sanatçıları ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyor. İzleyen oldukça, takip eden oldukça sanat eserleri anlam kazanıyor. Yaşamını yitiren Metin Uca’yı da buradan saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi.

Sergi küratörü İbrahim Karaoğlu ise “Sanatçı Sema Barlas’ın resimlerinde hepimiz varız. Sanatçımız eserlerinde kendi suretiyle başka suretleri tercüme ediyor. Odak noktası insan. Sema Barlas’ın resimlerini izlerken, o suretin arkasındaki insanları resimler olarak dinliyoruz" diye konuştu.

Ressam Sema Barlas da yaptığı kısa konuşmasında "Kuşadası Belediyesi ve KUSAV’a çok teşekkür ediyorum. Kuşadası’nda olmaktan çok mutluyum. Sanatseverlere iyi seyirler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise yaptığı konuşmada “Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selam ve saygılarını iletiyorum. Çok değerli sanatçımız Sema Barlas’ı Ada Modern Sanat Galerisi’nde ağırlamaktan mutlu ve gururluyuz. Kuşadası’na gelerek bizimle birlikte olduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kokteyle, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari, KUSAV Başkanı Levent Köylü, sanatçı Sema Barlas, sergi küratörü İbrahim Karaoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.