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50 kez kan bağışı yapan vatandaşa plaket takdim edildi

50 kez kan bağışı yapan vatandaşa plaket takdim edildi

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesinde 50 kez kan bağışında bulunan vatandaşa plaket takdim edildi.

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Bilecik’in Kızılay şubesinde 50 kez kan bağışı yapan Mehmet Bozbay’a Kızılay İl Müdürü Sevcan Uzun tarafından plaket takdim edildi. Bağışlarından dolayı Mehmet Bozbay’a teşekkürlerini sunan Sevcan Uzun, ‘’50 kez kan bağışı yapan Mehmet Bozbay’a teşekkür ediyor ve plaketini takdim ediyoruz. Kızılay olarak tüm kurallara uygun bir şekilde kan bağışında bulunan ve bir can olmaya devam eden vatandaşlarımız iyi ki var. Bu farkındalığa herkesi davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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