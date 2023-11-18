İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle birçok seferler iptal edildi. Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY'de Marmara kalkışlı bazı seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

Abone ol

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.





Çanakkale Bozcaada feribot seferleri iptal oldu



Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferleri de iptal edilmişti. Kabatepe-Gökçeada hattında da bu sabah Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri iptal edilmişti.

BUDO'ya olumsuz hava engeli



Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.







Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:



Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

BUDO'nun 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.

THY seferleri iptal edildi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. THY tarafından 18 Kasım Cumartesi bugün yaklaşık 40 seferin iptal edildiği duyuruldu.

THY'den açıklama geldi

AA'da yer alan habere göre THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi. Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

THY 18 Kasım hangi seferler iptal edildi ?

THY'nin iptal edilen seferlerine Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Bandırma'da İDO seferleri iptal edildi

İDO, olumsuz hava şartları sebebiyle 11 Kasım tarihli bazı deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.





Meteoroloji müdürlüğünden Bandırma için yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına 50-80 km/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde açıklama yapıldı. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 11.11.2023 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" şeklinde açıklama yapılarak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.