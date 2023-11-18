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Antalya Edebiyat Günleri’nde sanatçılara ve yazarlara ödüller verildi

Antalya Edebiyat Günleri’nde sanatçılara ve yazarlara ödüller verildi

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Antalya Edebiyat Günlerinde, yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerinin ödüllendirildiği tören Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Onur Ödülleri ve Öykü Kitabı olarak iki ayrı kategoride ödüllerin takdim edildiği gecede açılış konuşması Antalya Edebiyat Günlerinin gönüllü Genel Yönetmeni Ferruh Tunç tarafından gerçekleştirildi. Tunç, şunları söyledi:

“Hepimizin amacı iyiliğin, güzelin, değerinin mümkün olduğunca insanın evine, kalbine ulaşması ama kalbine ve evine ulaşırken onları aldatarak onları istismar ederek onları yanıltarak yapılmasına karşıyız. Antalya Edebiyat Günlerinin vazgeçemediği, vazgeçmediği 8 yıldır bir ilkesi var. O da bu düzeyden taviz vermemek. Her yıl çok değerli edebiyatçılar bize katıldı. Biz onlara ödül vermiş gibi olduk aslında ama aslında onlar kentimizi onurlandırdılar.”

Bu yıl seçici kurul tarafından Onur Ödülleri kategorisinde Erendiz Atasü ve Ali Cengizkan ödül sahibi olurken, En İyi Öykü Kitabı Ödülü Şenay Eroğlu Aksoy’a, En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Okşan Mağara ve Aslıhan Duman’a takdim edildi. Ödül Töreni sonrası Vedat Sakman, eşsiz şarkılarıyla unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

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