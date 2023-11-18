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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, A.O, idaresindeki 42 ANL 64 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl beldesi kavşağında İ.D'nin kullandığı 16 ST 175 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü A.O. araçlardaki M.T, (61) Ş.T, (60) M.T. (39) ve S.D. (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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