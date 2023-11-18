Uzmanlar uyardı, antibiyotiklerin reçetesiz kullanılmaması gerekiyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Yaşar Bildirici, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen ‘Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’ kapsamında bir basın açıklaması yayımladı.

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İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Bildirici, ‘Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’ ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, antibiyotik direncinin küresel bir tehdit oluşturduğunu ve toplumun her düzeyinde bilinçli adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı. 24 Kasım'a kadar devam edecek olan bu özel haftanın, antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanları, politika yapıcılar ve halk arasında doğru uygulamaların teşvik edilmesini amaçladığını belirten Dr. Bildirici, antibiyotik direncinin günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade etti.

Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların vücuda etkileri



Antibiyotiklerin insan ve hayvanlarda yanlış kullanımının, antibiyotik direnci sürecini hızlandırdığını vurgulayan Dr. Bildirici, kullanılan antibiyotiklere direnç geliştikçe hastalıklarla mücadelenin daha zor hale geldiğini belirtti. Antibiyotik direncinin, uzun hastane yatışlarına, yüksek tıbbi maliyetlere ve artan ölümlere neden olduğunu söyleyen Dr. Bildirici, bu sürecin antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı, zayıf enfeksiyon önleme tedbirleri ve yetersiz kontrol ile hızlandığını açıkladı. Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların, özellikle organ nakli olanlar, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları ve kanser hastaları için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Bildirici, bu durumun tedavi süreçlerini zorlaştırarak komplikasyon ve ölüm oranlarını artırabileceğini belirtti.

Antibiyotik direncinin kontrolü için alınabilecek önlemler



Dr. Bildirici, antibiyotik direncinin kontrolü için alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: Antibiyotikleri yalnızca doktorunuzun reçete ettiği durumlarda kullanın. Doktorunuz ihtiyacınız olmadığını söylerse asla antibiyotik talep etmeyin ve doktorunuza güvenin. Antibiyotik kullanırken daima doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Kalan antibiyotikleri asla paylaşmayın ve başkalarına tavsiye etmeyin. Düzenli olarak el yıkayarak, yiyecekleri hijyenik bir şekilde hazırlayarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak, güvenli cinsellik yaşayarak ve güncel aşılarınızı yaptırarak enfeksiyonları önleyin.

Reçetesiz kullanılmaması gerekiyor



Ayrıca, Dr. Bildirici antibiyotiklerin ateş düşürmediğini, ağrıyı dindirmediğini ve virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmediğini hatırlatarak, halkı bilinçli kullanıma davet etti. Antibiyotiklerin reçetesiz kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotiğin, doğru dozda, doğru şekilde ve belirtilen sürede kullanılmasının önemine dikkat çekti.