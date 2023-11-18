İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere metrosunun açılış tarihini verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 7 Şubat 2024’te açılacağını duyurduğu Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattındaki çalışmaları inceledi. Bornova Evka-3 ile Narlıdere’yi birbirine bağlayacak hatta yüzde 97 seviyesine gelindiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Sonuna geldik, bitireceğiz. Şu anda 400’ün üzerinde çalışan işçi var ama daha da artacak. Gerekiyorsa bin kişi çalışacak, 7 Şubat’ta açacağız” dedi.

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Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi bütçesiyle yapan tek yerel yönetim İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak ve lastik tekerlekli ulaşıma ihtiyacı azaltacak Narlıdere Metrosu'nu 7 Şubat 2024 tarihinde açmaya hazırlanıyor. Bornova Evka-3 ile Narlıdere’yi birbirine bağlayacak hatta çalışmalar yüzde 97 seviyesine ulaşırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova istasyonundan tünele inerek incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ve bürokratların bulunduğu incelemede Başkan Soyer son durum hakkında bilgi aldı.

“Bitişe yaklaşmış durumdayız”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok heyecanlıyız. Hakikaten Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor şartlarda, bütün sıkıntılara rağmen pandemi, deprem, ekonomik kriz, siyasi kriz... Hepsi geride kaldı ve biz devam ettik yolculuğumuza. Zaman zaman nefesimiz kesildi ama asla vazgeçmedik. Nihayet sonuna geldik. Yüzde 97 seviyesi, benim gördüğüm bitişe yaklaşmış durumdayız. Son etap ve 7 Şubat açılışını yapmış olacağız. Çok telaşlı ve heyecanlı bir süreç var. Bundan sonra saatlere karşı yarışacak arkadaşlar. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Zor bir dönem, süre çok dar ama başka türlü de olmazdı. Sonuna geldik, bitireceğiz. Şu anda 400’ün üzerinde çalışan işçi var ama daha da artacak. Gerekiyorsa bin kişi çalışacak, 7 Şubat’ta açacağız” şeklinde konuştu.

7 istasyondan oluşuyor

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. Tünel çalışmaları ile ray döşeme işleri tamamlandı. Toplam 14,5 kilometre tünel açıldı. Hat içinde ve istasyonlarda elektromekanik işler sürüyor. Hat işletmeye açıldığında, günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yapılıyor.

285 milyon Euro’yu buldu



İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi; 4 Haziran 2018’de, 252 milyon Euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile 285 milyon Euro’yu buldu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte İzmir’in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. İzmirliler, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak; ayrıca vakitten kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Bu güzergâh, motorlu taşıtlarla özellikle trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 1,5-2 saatte alınabiliyor.