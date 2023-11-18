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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

BBP'nin yerel seçimlerdeki aday adaylığı başvuru ücretleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP'nin yerel seçimlerdeki aday adaylığı başvuru ücretleri belli oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı toplantısında alınan kararla partinin yerel seçimlerdeki aday adaylığı başvuru ücretleri belli oldu.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, BBP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlara göre, yerel seçimlerde aday olacak il, ilçe, yönetim kurulu başkanı ve üyelerin 1 Aralık saat 17.00'ye kadar istifa etmesi gerekecek.

Aday adaylığı müracaatları 22 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.

BBP'nin büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 20 bin lira, ilçe belediye başkanı aday adaylarından 10 bin lira, nüfusu yüz binin altında bulunan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 5 bin lira, belde belediye başkanı aday adaylarından 3 bin lira, il genel ve belediye meclis üyesi aday adaylarından 2 bin lira ücret talep edilecek.

Kadın, genç, engelli ve afet bölgelerinden aday adaylığı başvurusu yapanlardan ücretin yüzde 50'si alınacak.

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