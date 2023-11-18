Meteoroloji açıkladı: Büyük fırtına geliyor! İstanbul dahil 66 ile uyarı! Rekor kırılabilir...
18 Kasım Cumartesi hava durumu raporuna göre İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışla birlikte saatteki hızı yer yer 100 km'ye kadar çıkması beklenen karayel fırtınası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AKOM ve AFAD su baskını, çatı uçması, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması konusunda uyardı.
18 Kasım hava durumu raporu yayımlandı! Meteoroloji, AFAD, AKOM ve İstanbul Valiliğinden peş peşe uyarı geldi. Ülke genelinde beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkileyecek. "İşi olmayanlar sokağa dahi çıkmasın" uyarıları yapılıyor.
Bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Antalya'nın doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
Valilik uyardı
Valiliği, pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu. Turuncu kodla yapılan uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.