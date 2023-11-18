Meteoroloji açıkladı: Büyük fırtına geliyor! İstanbul dahil 66 ile uyarı! Rekor kırılabilir...

Bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.