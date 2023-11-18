Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı, 14'ü gözaltına alındı

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 48 kişi yakalanırken 14’ü gözaltına alındı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kasım ayının ilk yarısında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 48 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 25 bin 5348 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 48 kişi yakalanarak 14 kişi gözaltına alındı ve 292 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 77 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.



Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 466 işyeri kontrol edilerek, 8 adet tabanca, 2 adet kesici alet, 2 adet kurusıkı, 5 adet kaçak telefon, 8 gram esrar, 67 gram afyon sakızı, 5 bin 734 paket kaçak sigara, 42 adet sentetik ecza, 48 gram metamfatemin, 47 adet elektronik sigara, 10 kilogram nargile tütünü ve 5 kilogram tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.