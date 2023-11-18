Bursa'da sınavlarına hazırlanan öğrenciler kütüphanede sabahladı

Üniversitelerin vize haftası nedeniyle kütüphanelerde yoğunluk oluştu. Sınavlara hazırlanan öğrenciler geç saatlere kadar kütüphanelerde ders çalıştı.

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Kasım ayının gelmesi ile birlikte Bursa’da üniversitelerin vize haftası nedeniyle kütüphanelerde yoğunluk yaşandı. Kütüphaneler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezleri 7-24 çalışma sistemine geçti. Sınavlarına hazırlanmak için kütüphaneleri tercih eden yüzlerce öğrenci gece geç saatlere kadar ders çalıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde ise ders çalışan öğrencileri motive etmek için sıcak çorba, çay ve kahve ikram edildi.



“Burayı evim gibi hissediyorum”



Vize haftasında kütüphanede sabahladığını dile getiren Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Beyza Bulut, “Burada sessiz ve güzel bir ortam var. 2 yıldır burayı düzenli bir şekilde kullanıyorum. Sabahlara kadar çalışıyorum. Çorba dağıtımı oluyor, imkanları çok güzel. Yeri geliyor bazen sabahtan akşama kadar burada oluyorum, yeri geliyor akşamdan sabaha kadar burada oluyorum. Burayı evim gibi hissediyorum. Ben KYK yurtlarında kalıyorum. Odaklanma konusunda bazen problem yaşıyorum. Burada daha sessiz ve daha düzenli bir ortam sağlıyorum” diye konuştu.



“Ders çalışanları gördükçe daha çok çalışasımız geliyor”



Gençlik merkezlerinde ders çalışan arkadaşlarını gördükçe daha çok motive olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Emre Tekten, “Vize haftası başladı. Bizim bölümümüz zor bir bölüm, çok çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle böyle güzel çalışma ortamları arıyoruz. Burada ders çalışan insanları gördükçe daha çok ders çalışasımız geliyor. Çorba dağıtıyorlar, sınırsız çay kahve ikramı var. Güzel bir ortam” dedi.



Ders çalışan öğrenciler çeşitli imkanlardan yararlanıyor



Öğrencilerin sınavlarına hazırlanırken birçok imkandan yararlandığını ifade eden Görükle Gençlik Merkezi Sorumlusu Furkan Ahmet Turan, “Görükle Gençlik Merkezi’nde öğrenciler akademik ve sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte ücretsiz çay kahve ve wi-fi hizmeti sunmaktayız. Vize haftasında 7-24 hizmet veriyoruz. Hiç kapanmıyoruz, vize haftası ve önceki hafta bu sistemle çalışıyoruz. Aynı zamanda çamaşırhane hizmeti de vermekteyiz. Öğrencilerimiz kıyafetlerini ders çalışırken yıkayabiliyorlar. Bu şekilde hizmetlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.