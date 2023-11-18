Eskişehir'de sağanak yağış sonrası sokak çamura büründü

Eskişehir’de bir sokakta yağıştan dolayı çamur ve su birikintilerinin oluşması göze çarptı.

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Kentte hafta başından itibaren soğuk hava etkisini sürdürürken, geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış bazı sokaklarda çamura neden oldu. Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi içerisinde Gündüzalp Öğrenci Yurdunun karşısındaki bir sokağın görüntüsü dikkat çekti. Sağanak yağış sebebiyle sokakta çamur ve su birikintileri oluştuğu görüldü. Bölgede birkaç sokağın da aynı durumda olduğu ifade edildi.