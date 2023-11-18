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Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın çıktı

Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın çıktı

İSTANBUL Sultanbeyli'de iş yerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki iş yerine ait, otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışması yapıldı. Yangın iş yerinde hasara neden oldu.

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