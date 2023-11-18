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Panathinaikos gaza bastı Ergin Ataman EuroLeague tarihine geçti

Panathinaikos gaza bastı Ergin Ataman EuroLeague tarihine geçti

THY EuroLeague’de çift maç haftası sona erdi. Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Virtus Bologna’yı 90-76 yendi. Ataman, EuroLeague'deki 200. galibiyetini elde etti.

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EuroLeague'de Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Virtus Bologna'yı 90-76 mağlup etti. Yunan ekibinde Konstantinos Mitoglou kaydettiği 24 sayıyla takımının en skoreri ve galibiyetin mimarlarından oldu. Kendrick Nunn, Kostas Sloukas ve Luca Vildoza 11'er sayıyla galibiyete katkı yaptı. 

Salondan galip ayrılan Panathinaikos, EuroLeague'de üst üste üçüncü maçını da kazandı. Ergin Ataman ise EuroLeague kariyerindeki 200. galibiyet sevinci yaşadı. 

EuroLeague'de altıncı isim

Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Xavi Pascual, Pablo Laso ve Dimitris Itoudis’in ardından EuroLeague'de 200 galibiyetie ulaşan altıncı başantrenör oldu. 

Panathinaikos'un tecrübeli ismi Ergin Ataman daha önce Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climmamio Bologna, Galatasaray ve Anadolu Efes'le EuroLeague'de mücadele etti. 

Karşılaşma sonrası duygularını anlatan Ergin Ataman, herkesin 200. galibiyetten bahsettiğini vurguladı ve "Bugalibiyete bilhassa sevdim. 200. galibiyet iyi bir basketbolla geldi. İki  gün önce oynadığımız basketbol gibi değildi. Bu sezonki en iyi maçlarımızdan biriydi" dedi.

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