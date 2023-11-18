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Karadeniz’de görülmeye başlayan palamut, Düzce’de tezgaha indi

Karadeniz’de görülmeye başlayan palamut, Düzce’de tezgaha indi

Denizlerde avlanma sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla tezgahlarda balık şenlenmeye devam ediyor. Geçen yıla oranla palamut balığının az olduğu gözlemlenen Karadeniz’de bu yıl bollukla hamsi balığı çıkıyor.

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Diğer balık çeşitlerinin az görüldüğü denizde son zamanlarda palamut da görülmeye başlandı.

Az da olsa görünen palamutun Düzce’de tezgaha 150 liradan indiğini belirten Balıkçı Hülya Kılıç, “Tezgahta son durum iyi gidiyor. Palamut az da olsa var.İnşallah devamı gelir diye bekliyoruz. Geçen yıl kadar olmasa da şu an gayet iyi durumda. Yavaş yavaş çıkıyor ve Karadeniz’de görülüyor. Bir yandan da olta balıkçılığı devam ediyor. Hatta şu anda olta balıkçılığı da iyi seyrediyor. Biz tezgahımıza getiriyoruz. Barbun balığı da az görülüyordu. O da başladı diyebiliriz. Şu anda tezgahlar güzel” şeklinde konuştu.

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