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HABER /  POLİTİKA

Bomba iddia! O isimler İYİ Parti'den istifa mı ediyor? 

Bomba iddia! O isimler İYİ Parti'den istifa mı ediyor? 

İYİ Parti’de gözler “gelebilecek yeni istifalara” çevrildi. Bazı parti kurmayları, istifaların sürebileceğini belirterek “nedeninin yalnızca ittifak tartışması olmadığına” dikkat çekti.

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İYİ Parti’deki kurucu ve kritik isimlerin istifaları siyaset gündemindeki yerini koruyor. Önceki gün sağlık politikaları başkan yardımcısı Aylin Anıl Arslan ve Ankara milletvekili Adnan Beker’in istifası tartışma yarattı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Beker’in istifasının ardından partinin 44 olan olan milletvekili sayısı 42’ye düştü. Parti yönetimi istifalara ilişkin açıklama yapmazken kulislerde gözler istifa edeceği iddia edilen diğer milletvekillerine çevrildi.

Partinin yerel seçimlere ittifaksız, “hür ve müstakil” olarak girecek olmasının istifalara gerekçe gösterildiğini söyleyen kurmaylar, “aslında partide çatırdamanın milletvekili adaylığı için temayül yoklamasının ardından başladığını” kaydetti. 

“Milletvekili aday listelerinin partiye verilen emeğe ve siyasi donanıma değil mal varlığına göre belirlendiğini” belirten kurmaylar, bu duruma karşı çıkan partinin kurucuları ve GİK üyelerinin partiden uzaklaştırıldığını iddia etti. Cumhuriyet’e konuşan bir kurmay, “Partiye emek verenler değer görmediği için partiden uzaklaştı, bu parti tabanını da etkiledi” yorumunu yaptı. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili ise “Partinin emeği satılamaz. Milletvekili listelerinin satıldığı iddiası partilileri rahatsız ediyor” dedi.

İstifa mı ediyorlar?

Öte yandan, milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu’nun da ilerleyen günlerde partiden istifa edeceği iddia edildi. 

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