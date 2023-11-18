Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, hesapları değiştirecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücreti belirlerken en önemli parametre ise enflasyon olacak. Temmuz döneminde yüzde 34 artışla asgari ücret net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye çıkarıldı. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu için taraflar hazırlıklarına başladı.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyonda ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor. Komisyon tüm tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapıyor ve dördüncü toplantı sonunda yeni rakam açıklanıyor.
TÜRK-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı.
ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR
Asgari ücret Türkiye'de uygulanan en az ücreti göstermesinin dışında, borçlanmadan işsizlik maaşına, gelir kriterinden sağlık primlerine kadar birçok ödemenin de parametresini oluşturuyor. Birçok ödeme ve borçlanma brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden açıklanacak rakam işçiler ile birlikte 81 milyonu da ilgilendirecek.