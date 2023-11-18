Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, hesapları değiştirecek

ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR

Asgari ücret Türkiye'de uygulanan en az ücreti göstermesinin dışında, borçlanmadan işsizlik maaşına, gelir kriterinden sağlık primlerine kadar birçok ödemenin de parametresini oluşturuyor. Birçok ödeme ve borçlanma brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden açıklanacak rakam işçiler ile birlikte 81 milyonu da ilgilendirecek.