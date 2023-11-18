Çöplükte kurtarılmayı bekleyen martıyı tedavi edip doğaya saldı

Zonguldak'ta özel eğitim öğretmeni Ahmet Ufuk Işık, çöplükte burnuna olta kancası saplanan martıyı tedavi ederek doğaya saldı. Işık, martı, kedi, güvercin gibi hayvanlarda bu tür vakaların sıklıkla karşılaşıldığına dikkat çekerek cam, ip, olta iğnesi gibi tehlike oluşturabilecek eşyaların özenli bir şekilde imha edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Zonguldak'ta özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Ufuk Işık, Bartın'daki çöplükte burnuna olta kancası saplanmış ve çamura saplanmış bir martı fark etti. Veteriner teknikerliği bölümünden de mezun olan Ahmet Ufuk Işık, martıyı tedavi etmek için bulunduğu yerden kurtararak Zonguldak'a getirdi. Martıyı evinde besleyen ve tedavi eden 34 yaşındaki Işık, tedavisinin ardından martıyı yeniden doğaya bıraktı.

Sıklıkla sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla çalışmalar yapan Ahmet Ufuk Işık, "Sokak hayvanlarıyla gönüllü olarak çocukluğumdan beri ilgileniyorum. Aynı zamanda yaban hayvanlarıyla da ilgileniyorum. Bir yandan da veteriner teknikerliğini bitirdim. Gönüllü olarak bu işi yapıyorum. Bu kadar. Hayvansever arkadaşım Seda Mercan ile Bartın'a gitmiştik. Bartın çöpünde sokak hayvanlarını beslemek için. Orada burnuna kanca saplanmış bir martı bulduk. Çırpınmaktan bayağı bir halsiz düşmüştü. Orada bırakamayacağımız için kurtarıp aldım. Eve getirdi. Yıkadık. Besledim. Ondan sonra doğaya saldım. Hastalığı yoktu aslında. Sadece çok fazla çamura batmıştı. Çırpınmaktan dolayı baya bir halsizleşmişti. Özel bir tedavi gerektirmedi. Sadece işte temizliğini yaptım. Beslenmesini sağladım. Dinlendirdim. Ondan sonra doğaya gönderdim. Kanca dolayı burnuna takıldığı için herhangi bir problem olmadı. Fakat yaban hayvanı olduğu için yemeyi reddettiği ben de elden beslemek zorunda kaldım. Hani elle besledim daha doğrusu" dedi.

"Bilinçsizce atılan çöpler hayvanların hayatına mal oluyor"

Ahmet Ufuk Işık, bilinçsizce atılan çöplerin hayvanların hayatına sebep olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Kimse doğaya zarar vermek istemez diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Fakat hani bilinçsizce atılan çöpler bayağı bir sokak hayvanın hayatına mal oluyordu. Yaban hayvanın da aynı şekilde. Yani bunu engellemek için en az camları et köpük kapları işte kancaları vesaire korumalı bir şekilde sarıp akmakta fayda var. Öbür türlü yemek kokusu sindiği için bu hayvanlar bunları yemeye çalışıyorlar. Bu da onların hayatına mal oluyor. En basit ip bile yere attığımız zaman güvercinlerin ayağına dolanıp, kangren olup, bacaklarını kopmalarına sahip olabiliyor."