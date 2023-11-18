Sakarya’da şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebi ile caddeye ağaç devrildi. Ağaç bulunduğu yerden kaldırılırken caddede ulaşım bir süre aksadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sapanca’da rüzgar etkisini göstermeye başladı. Etkisini arttıran rüzgar, Yeni Mahalle Şehit Albay Güner Ekici Caddesi üzerinde bulunan bir ceviz ağacını devirdi. Bu esnada telefon hattı ile elektrik telleri de koptu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde devrilen ağaç ile kopan kablolar caddeden kaldırıldı. Bu sırada caddede ulaşım bir süre aksadı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.