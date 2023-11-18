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Komşunun arabasını izinsiz aldı, kaza yaptı!

Komşunun arabasını izinsiz aldı, kaza yaptı!

Elazığ’da sabah saatlerinde çalıştığı iş yerinde bulunan komşunun aracını izinsiz alan çırak, kaza yaptı. Olayda bir kişi yaralandı.

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Kaza, Salıbaba Mahallesi sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide çırak olarak çalışan bir kişi, sabah iş yerini açıp temizlik yapmaya başladı. Bu sırada, yan komşusunun aracını dükkanda gören çırak anahtarı da fark edince, otomobili izinsiz alıp tur atmaya çıktı.

Aracı alan çırak, sanayi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobile mezarlık bahçesine uçtu. Kaza yapan çırak, araçta sıkışırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan çıkarılan çırak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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