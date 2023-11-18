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Aydın’ın atlı kovboyu, evinde ölü bulundu!

Aydın’ın atlı kovboyu, evinde ölü bulundu!

Aydın’ın Efeler ilçesinde “beyaz atlı kovboy” olarak tanınan ve ilçe genelinde atıyla trafikte dolaşan Cemil Uçar, Kuyulu Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kardeşinden haber alamayan Serhan Uçar, kardeşi Cemil Uçar’ın evine gitti. Eve giden kardeş Uçar, Aydın’da atlı kovboy olarak tanınan Cemil Uçar’ı asılı halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uçar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Cemil Uçar’ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçar’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, “atlı kovboy” Uçar’ın cenazesinin, ikindi namazı sonrası Kuyulu Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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