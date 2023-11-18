Öğretmenler, velilerle el ele vererek okulun bakımını yaptı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ara tatili ilçede geçiren öğretmenler, öğrencilerinin daha temiz ortamda eğitim görmesi için velilerle beraber sınıfları boyadı, sıraları ve oturakları temizledi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okulların ara tatile girmesini fırsat bilen öğretmenler, velilerle güç birliği yaparak koridor ve sınıfları boyadı, temizliğini yaptıkları binayı öğrenciler için hazır hale getirdi.

Birinci dönem ara tatilini ilçede geçiren 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, öğrencilerinin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla boya ve malzeme alan öğretmen ve idareciler, velilerin de desteğiyle okulun duvarlarını boyadı, sıra ve oturaklarını temizledi.

Kısa sürede okulun tamamını temizleyen öğretmenler, ara tatilin ardından ders başı yapacak öğrencilerine daha temiz bir ortam hazırladı.

"Kırılan, dökülen yerleri onardık"

Okul Müdürü İslam Onay, AA muhabirine, eğitimin sadece ders vermekle yeterli olmadığını söyledi.

Okulu eğitime hazırlamak için ara tatili fırsat olarak gördürdüklerini anlatan Onay, "Okulun tadilat işleri vardı. Öğretmenler ve veliler olarak ara tatili fırsat bildik. Bu yönde çalışmalarımıza başladık. Öğrencilerin daha nezih bir ortamda ders almaları için okulumuzun koridorlarını, sınıflarımızı boyadık. Onarılması gereken kalorifer tesisatını elden geçirdik. Kırılan, dökülen yerleri onardık." diye konuştu.

Öğretmen ve velilerin bu konuda büyük bir fedakarlık yaptığını belirten Onay, çalışmaya destek veren herkese teşekkür etti.

İlçede 4 yıldır görev yapan Aslı Sabuncu da meslektaşlarıyla beraber okulun eksiklerini gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerinin en iyi ortamda eğitim almasını istediklerini anlatan Sabuncu, "Öğrencilere daha hijyenik bir ortam sağlamayı amaçladık. Bu nedenle okulu baştan sona temizledik. Okulun boyanmasına yardımcı olduk. Sıraları sildik. Öğrenciler için pırıl pırıl yaptık. Yeni dönemde öğrencilerimize güzel bir ortam oluşturduk." dedi.