Bursa'da hava sıcaklıkları 3 dereceye kadar düşecek, kar geliyor

Bursa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji ise yarın Uludağ'da yoğun kar beklendiğini açıkladı.

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Günler öncesi yapılan meteorolojik uyarılarla beraber Bursa merkezde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Zaman zaman etkisini arttıran fırtına ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak bir yerlere sığınırken, kimi vatandaşlar da kayganlaşan yolda dengesini kaybedip düştü. Bir çocuğun yağmurda yürürken sokak köpekleri tarafından kovalanma anı da kameraya yansıdı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olması şemsiyelerin ters dönmesine sebep oldu. Bursa’da bugün en yüksek hava sıcaklığı 16 derece tahmin edilirken en düşük hava sıcaklığı ise 7 derece olması bekleniyor. Bursa’da yarın hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 6 derece olması tahmin ediliyor.



Valilikten uyarı



Bursa Valiliği’nden de dün yapılan yazılı açıklamada, bu sabahtan itibaren Bursa’da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması ve şehir genelinde rüzgarların batılı yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Pazar günü erken saatlerden itibaren ise ani sıcaklık düşüşü ile birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği, aynı gün gece saatlerine kadar bu şekilde devam edeceği ve rüzgarların kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek; sel, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.



Bursagaz’dan uyarı



Ayrıca Bursagaz da vatandaşları uyardı. Havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiğini ve yakıcı cihazların yıllık yetkili servis bakımlarının yaptırılmasına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bursagaz'ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Bacanızı her yıl temizlettirin. Doğal gaz cihaz bacasını aspiratör bacasına bağlatmayın. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın. Karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Banyolarınızda bacalı cihaz kullanmayın”